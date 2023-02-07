Фото: vk.com/radiyhabirov

В Уфе открыли Центр вольной борьбы и грэпплинга. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Объект расположился на проспекте Октября, 2. Федерация борьбы республики и региональное Министерство спорта оборудовали два зала, которые, по слова руководителя региона «соответствуют современным стандартам». Занятия здесь, как заверил Хабиров, будут бесплатными.

– Уже завтра четыре олимпийских чемпиона дадут нашим юным борцам мастер-классы. Такие центры будем открывать по всей республике. Наши дети должны расти сильными, спортивными и здоровыми, – заявил в своей публикации Радий Хабиров.