В Уфе накрыли подпольное казино, маскировавшееся под букмекерскую контору

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В Калининском районе Уфы пресечена деятельность подпольного казино. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, один из обвиняемых организовал в арендованном помещении на улице Фронтовых Бригад игровой клуб, замаскировав его под букмекерскую контору. Его сообщница работала оператором-кассиром, принимала деньги у игроков, запускала оборудование и выплачивала вознаграждения.

В отношении парочки было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Обвиняемые свою вину не признали вину. Материалы дела были направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.