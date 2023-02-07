Мэр Уфы Ратмир Мавлиев призвал готовиться к новым снегопадам

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев призвал подчиненных готовиться к новым снегопадам. На сегодняшнем оперативном совещании в администрации города сити-менеджер вместе с чиновниками обсудил вопрос уборки снега в столице Башкирии.

Мавлиев в ходе оперативки обратился к начальнику Управления коммунального хозяйства мэрии Уфы Рустему Хамитову и главам районов и заявил, что коммунальные службы должны быть готовы к грядущим осадкам.

– Прошу не расслабляться, февраль только начался. И, безусловно, природа, она всегда возвращает то, что должна нам вернуть. Снег еще будет – расслабляться рано. Соответствующим образом прошу готовиться и коллектив настраивать на работу, – поручил градоначальник.