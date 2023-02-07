В Башкирии осудили на 3 года пьяного водителя, по чьей вине пострадало 5 человек и 1 погиб

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Башкирии Туймазинский межрайонный суд водителю, который сел за руль пьяным и по вине которого пострадало пять человек и один погиб. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась днем 11 мая 2022 года на 15 километре автодороги Шаран-Тюменяк. Столкнулись две встречные вазовские легковушки: четырнадцатой и десятой модели. В результате инцидента погиб 45-летний житель города Октябрьского – он был пассажиром ВАЗ-2114. Среди пострадавших и госпитализированных оба водителя 38 и 24 лет, а также 43-летний пассажир из «четырнадцатой» и двое молодых людей 18 и 19 лет из «десятки. Два человека получили тяжкий вред здоровью.

– Известно, что авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен», – сообщила региональная ГИБДД.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения при управлении автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину на тот же срок лишили водительских прав.

– Прокуратура обжаловала приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания, – сообщила пресс-служба ведомства.