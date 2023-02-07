«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА 2:1 в домашнем матче КХЛ

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Сегодня, 7 февраля, «Салават Юлаев» обыграл ЦСКА 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хозяевам победу обеспечили Григорий Панин (9 минута) и Александр Хмелевский (61-я). За команду москвичей отличился Сергей Плотников, забросив шайбу в ворота уфимцев на 51 минуте встречи.

В настоящее время «СЮ» с 71 очком за 60 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а ЦСКА с 82 баллами за 60 встреч – на второй на Западе.

Свой следующий матч «Салават Юлаев» сыграет послезавтра – 9 февраля. В Уфе команда схлестнется с пекинским «Куньлунь Ред Стар».