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НовостиОбщество7 февраля 2023 15:40

В Уфе 3 месяца разыскивают мужчину, который может страдать потерей памяти

Его местонахождение неизвестно с конца октября
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе уже больше трех месяцев разыскивают 38-летнего Артема Шамсутдинова. Об этом в социальных сетях рассказали знакомая матери пропавшего и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» .

Местонахождение мужчины неизвестно с 29 октября прошлого года. Сообщается, что он может страдать потерей памяти. Рост Артема Дамировича – 178 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-серую куртку, черно-синий свитер с белыми полосками, синие джинсы и черные туфли.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Артема Шамсутдинова, вы можете сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.