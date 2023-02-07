В Башкирии осудили женщину, долг по алиментам которой составил 1,3 млн рублей

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В Давлекановском районе Башкирии перед судом предстала женщина, долг по алиментам которой составил более миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба Давлекановского районного суда.

Установлено, что гражданка не уплачивала алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности составила 1 299 362,53 рубля. В отношении гражданки было возбуждено административное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».

– Сумма задолженности за период со дня вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности, то есть в период времени с 17 июня 2022 года по 11 октября 2022-го, составила 60 644,9 рубля, – сообщили представители суда.

Женщину наказали восемью месяцами исправительных работ с удержанием 5 % заработка в пользу государства.