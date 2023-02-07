В Башкирии экс-замглавы района приговорили к условному сроку за присвоение 420 тыс. рублей

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В Кушнаренковском районе Башкирии бывший заместитель главы администрации муниципалитета приговорили к условному сроку за присвоение себе крупной суммы денег. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установили следователи, с января 2015 по декабрь 2016 года чиновник без ведома руководителя района издавал приказы о своем премировании, хотя ему было известно, что такие решения имеет право принимать лишь глава администрации. Таким образом, за почти два года злоумышленник незаконно присвоил себе более 420 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения». Бывший замглавы района свою вину признал.

– В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на его имущество был наложен арест, – сообщил СК.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Также с него взыскали присвоенную незаконно сумму.