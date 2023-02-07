В Башкирии 8 января ожидаются снегопады и морозы до -28 градусов

Завтра, 8 января, в Башкирии ожидаются осадки и сильные холода. Такой прогноз представила пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным метеорологов, в республике будет переменная облачность, местами выпадет небольшой снег. Ветер будет северо-западный, западный три-восемь метров в секунду.

Эта ночь выдастся холодной. Столбики термометров опустятся до -16,-21°, а в некоторых районах Башкирии – даже до -23,-28°. Днем воздух прогреется до -7,-12°.

Синоптики прогнозируют образование на республиканских дорогах гололедицы. Ночью и утром ожидается туман, видимость составит 500 и менее метров.