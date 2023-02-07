В Башкирии грабитель с ружьем ворвался на автозаправку, споткнулся и убежал

кадр видео: соцсети

В башкирском селе Шафраново грабитель с балаклавой на голове и ружьем в руках ворвался в здание автозаправки, споткнулся и через несколько секунд скрылся. Видео с незадачливым злоумышленником попало в соцсети. Об этом сообщило издание «Мой Башкортостан».

На кадрах видно, что мужчина со скрытым лицом заходит в помещение и спотыкается прямо у порога. После этого грабитель резко встает и направляет дуло оружие в окно кассы, где никого не оказалось. Мужчина бросился к двери для персонала, потянул за ручку, но она не открылась. Поняв, что операция проваливается, преступник выбежал на улицу.

Как рассказали в МВД Башкирии, подозреваемого уже вычислили. Им оказался 44-летний местный житель. У него забрали оружие и балаклаву. Полиция возбудила уголовное дело.