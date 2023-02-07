6 марта из Уфы запустят прямой авиарейс в Минск

фото: vk.com // Радий Хабиров

Через месяц, 6 марта, из Уфы запустят прямой авиарейс в столицу Беларуси – Минск. Об этом в своих соцсетях 7 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, полеты из Уфы в Минск будут выполняться раз в неделю – по понедельникам. Время в пути составит три часа. Билеты на авиарейсы уже поступили в продажу.

Хабиров назвал прямое авиасообщение между Уфой и Минском «принципиальным вопросом», поскольку у Башкирии и Беларуси «сложились тесные и партнерские отношения». Регион наладил с государством связи в сфере торговли, промышленности, культуры и туризма.