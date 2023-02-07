Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе начнется весной 2023 года

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Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе начнется ближе к середине текущего года. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 7 февраля сообщила замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Альфия Мулкаманова.

– Техническое состояние Шакшинского моста неудовлетворительно. Мы уже несколько лет занимались этим объектом: завершили проектирование, завершили госэкспертизы по этому объекту, – отметила чиновница. – Мы сейчас конкурсную процедуру запускаем. Заключение контракта – где-то в конце марта.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил заранее предупредить местных жителей о готовящихся работах на мосту и при необходимости обеспечить объезд.

Ранее стало известно, что Шакшинский мост был признан непригодным для «нормальной эксплуатации». Конструкции необходима замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев. Его капитальный ремонт будет стоить порядка 2 млрд рублей, 1,7 млрд из которых выделит федеральный бюджет.

Шакшинский автомобильный мост был построен в 1984 году. Он располагается в створе улицы Перспективной у поселка Шакша. Его протяженность составляет 440 метров.