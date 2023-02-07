В Уфе при катании со склона оврага на картонке пострадала 39-летняя женщина

фото: УГЗ Уфы

В Ленинском районе Уфы вечером 6 февраля при катании на картонке со склона оврага пострадала 39-летняя женщина. Об этом сообщило Управление гражданской защиты города.

Несчастный случай произошел в районе улицы Летчиков, 5/5 в Затоне. Горожанка вместе с подругой каталась со склона, на кочке ее подбросило, и она приземлилась на спрессованный снег. Женщина получила травму: она не могла не только встать, но и даже пошевелить ногами. На место происшествия ее подруга вызвала спасателей.

– Спасатели осмотрели пострадавшую, аккуратно уложили на носилки и транспортировали до машины скорой помощи. Медицинские работники доставили женщину в больницу, – передали в УГЗ.

В аварийном ведомстве отметили, что на участке, где пострадала женщина, ранее уже фиксировались похожие несчастные случаи.