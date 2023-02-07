Памятник Муртазе Рахимову установят перед зданием парламента Башкирии

Именем покойного первого президента Башкирии Муртазы Рахимова в Уфе назовут «стратегическую улицу» и Башкирскую академию государственной службы Фото: Рустем АХУНОВ

Именем покойного первого президента Башкирии Муртазы Рахимова в Уфе назовут «стратегическую улицу» и Башкирскую академию государственной службы. Памятник ему установят перед зданием Госсобрания-Курултая. Соответствующий указ подготовил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 7 февраля – в день, когда Рахимову исполнилось бы 89 лет.

– Мы указ полностью сбалансированно подготовили. Там есть ряд поручений и городу Уфе – по названию одной из улиц стратегических. Мы предлагаем присвоить Башкирской академии госслужбы имя Муртазы Рахимова. Это очень символично и правильно, потому что именно Муртаза Губайдуллович формировал систему управления молодой республики. В общественно-политическом центре Госсобрания он принимал важнейшие решения, декларацию о суверенитете и присягу. На этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту, – сказал Хабиров.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Церемонию прощания с ним состоялась через два дня. На ней присутствовал президент России Владимир Путин. Экс-руководителя республики похоронили на мусульманском кладбище.