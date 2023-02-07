Хабиров навестил могилу первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

фото: администрация главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил могилу первого президента республики Муртазы Рахимова, которому сегодня, 7 февраля, исполнилось бы 89 лет. Об этом руководитель региона рассказал в своих соцсетях.

– Чуть меньше месяца он не дожил до этого дня. Мы были у него на Новый год. Поздравляли, желали долгих лет и были уверены, что справим и 90-летие. Но судьба распорядилась иначе. Светлая память Муртазе Губайдулловичу. Всегда будем его помнить и благодарить за служение народу Башкортостана, – написал Хабиров.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Церемонию прощания с ним состоялась через два дня. На ней присутствовал президент России Путин. Экс-руководителя республики похоронили на мусульманском кладбище.