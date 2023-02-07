Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 6:19

Суд ужесточил наказание жителю Уфы, который пытался совершить заказное убийство

Изначально мужчину судили лишь за причинение тяжкого вреда здоровью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Верховный суд Башкирии ужесточил наказание жителю Уфы, который пытался совершить заказное убийство

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание жителю Уфы, который пытался совершить заказное убийство

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание жителю Уфы, который пытался совершить заказное убийство. Об этом 7 февраля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый принял предложение бизнесмена за деньги убить женщину-риелтора, с которой у заказчика произошел конфликт на почве неисполнения последней имущественных обязательств. В феврале 2015 года в центре Уфы злоумышленник напал на жертву, ударил ее несколько раз ножом и скрылся. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью, но выжила благодаря врачам.

Изначально Кировский районный суд Уфы признал уфимца виновным по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Прокуратура не согласилась с таким вердиктом и обжаловала его.

Верховный суд Башкирии отменил приговор первой инстанции, переквалифицировал уголовное дело на покушение на убийство и приговорил фигуранта уже к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.