В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

фото: МЧС РБ

В селе Пономаревка Бирского района Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью. Об этом сообщило региональное МЧС.

Ранним утром 7 февраля в жилом доме по улице Заречной возник пожар. Там проживала семья с четырьмя детьми. В момент возгорания сработал автономных дымовой извещатель, благодаря чему жильцы смогли своевременно среагировать и потушить огонь. Обошлось без пострадавших.

По прибытии сотрудники МЧС установили, что пожаром была повреждена стена кухни на площади двух квадратных метров.