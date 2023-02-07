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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 5:59

В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью

Устройство оповестило жильцов, и те смогли самостоятельно потушить огонь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В селе Пономаревка Бирского района Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью. Об этом сообщило региональное МЧС.

Ранним утром 7 февраля в жилом доме по улице Заречной возник пожар. Там проживала семья с четырьмя детьми. В момент возгорания сработал автономных дымовой извещатель, благодаря чему жильцы смогли своевременно среагировать и потушить огонь. Обошлось без пострадавших.

По прибытии сотрудники МЧС установили, что пожаром была повреждена стена кухни на площади двух квадратных метров.