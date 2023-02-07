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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:21

Парламент Башкирии предложит Госдуме запретить рекламу услуг для призывников

Если инициативу одобрят, нарушителей будут штрафовать на суммы от двух до 500 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение запрета на рекламу услуг по освобождению от срочной службы для призывников

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение запрета на рекламу услуг по освобождению от срочной службы для призывников

Фото: Александр ГЛУЗ

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение запрета на рекламу услуг по освобождению от срочной службы для призывников. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва, – отметил спикер Константин Толкачев.

Он заявил, что реклама соответствующих услуг подталкивает людей к уклонению от прохождения военной службы и, как следствие, – к правонарушению. По словам председателя парламента, инициатива позволит давать распространению информации подобного рода «принципиальную правовую оценку».

Парламент Башкирии предложил ввести следующие штрафы за нарушение запрета на рекламу уклонения от военной службы: для граждан – 2-2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – 4-20 тыс., для юрлиц – 100-500 тыс.Шт