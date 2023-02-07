Парламент Башкирии предложит Госдуме запретить рекламу услуг для призывников

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение запрета на рекламу услуг по освобождению от срочной службы для призывников Фото: Александр ГЛУЗ

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение запрета на рекламу услуг по освобождению от срочной службы для призывников. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва, – отметил спикер Константин Толкачев.

Он заявил, что реклама соответствующих услуг подталкивает людей к уклонению от прохождения военной службы и, как следствие, – к правонарушению. По словам председателя парламента, инициатива позволит давать распространению информации подобного рода «принципиальную правовую оценку».

Парламент Башкирии предложил ввести следующие штрафы за нарушение запрета на рекламу уклонения от военной службы: для граждан – 2-2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – 4-20 тыс., для юрлиц – 100-500 тыс.Шт