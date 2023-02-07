Мэрия Уфы назвала адреса 16 жилых домов, где в 2023 году обновят системы водоснабжения

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В Уфе в 2023 году системы водоснабжения и водоснабжения в рамках капитального ремонта обновят в 16 жилых домах. Об этом 6 февраля сообщила мэрия.

Системы водоснабжения будут отремонтированы по следующим адресам:

– 50-летия Октября, 30;

– Айская, 58;

– Владивостокская, 11/1;

– Зайнуллы Расулева, 8;

– Комсомольская, 12/1, 16/1, 125/1;

– Краснодонская, 28;

– Набережная реки Уфы, 37/1;

– проспект Октября, 50, 119/3;

– Революционная, 99, 109;

– Российская, 96/1;

– Транспортная, 38;

– Харьковская, 114.

Ремонт холодного и горячего водоснабжения предусматривает замену разводящих магистралей и стояков, общедомовых узлов учета потребления воды, запорной арматуры, тепловой изоляции трубопровода и теплосушителей. Обновление водоотведения предполагает установку новых трубопроводов в подвале, вывод вытяжной части канализационного стояка через кровлю, а также гидравлические испытания внутренней канализации и водостоков.