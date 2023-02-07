В Башкирии 19-летний мужчина скончался в больнице после падения с батута

фото: СК РБ

В башкирском городе Кумертау будут судить бывшего директора батутного центра, где 19-летний мужчина получил смертельную травму. Против обвиняемого было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Несчастный случай произошел год назад. Пьяный потерпевший при прыжке с батута в «поролоновую яму» приземлился на оголенную бетонную поверхность. Молодой человек сломал позвоночник и скончался спустя 11 дней после инцидента в больнице.

– Указанный аттракцион не соответствовал требованиями ГОСТ ввиду разрушения защитного мата, расположенного на дне поролоновой ямы, что привело к получению травмы, – передали в СК.

Там добавили, что в этом же центре на оголенный металлический каркас приземлился и сломал ногу 4-летний ребенок. Как пояснили следователи, конструкция так же не была защищена по нормам ГОСТа.

После поступления сообщений об указанных двух случаях работа батутного центра была прекращена.

Фигурант уголовного дела не признал вину в преступлениях. Материалы на него уже переданы в городской суд Кумертау.