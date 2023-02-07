В Башкирии водитель ВАЗ-2110 сбил девочку, которая переходила дорогу с бабушкой

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Белебее водитель легковушки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с бабушкой. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в понедельник днем, 6 февраля, на улице Красноармейской. Наезд на ребенка совершил 18-летний местный житель, сидевший за рулем ВАЗ-2110. Судя по видео с места происшествия, третьеклассница попала под колеса легковушки вне пешеходного перехода: выйдя на дорогу, она бросилась вперед, оставив бабушку с еще одним ребенком позади.

фото: ГИБДД РБ

Девочка получила травм и была госпитализирована. Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту происшествия.