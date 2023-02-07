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НовостиОбщество7 февраля 2023 3:38

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму в два раза

Аномалию зарегистрировал пункт наблюдения на улице Ульяновых
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 2,1 раза. Об этом сообщил гидрометцентр Башкирии. Повышенное содержание газа было зарегистрировано в минувшую субботу, 4 февраля.

Аномалию в 19:00 выявил пункт наблюдения, располагающийся по улице Ульяновых, 57 в Черниковке. За 12 часов до этого пост на улице Мира, 11 обнаружил в воздухе аммиак на уровне 1,2 ПДК.

Напомним, 4 февраля жители другого башкирского города – Стерлитамака – стали массово жаловаться на загазованность воздуха.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.