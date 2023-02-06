В Уфе жителям жилого дома не дает покоя мужчина, устроивший помойку в своей квартире

Фото: «Вся Уфа»

В Уфе жителям жилого дома №143 на улице Интернациональная не дает покоя мужчина, устроивший помойку в своей квартире. Об этом рассказал телеканал «Вся Уфа».

Обитатель злосчастной квартиры, по словам его соседей, ведет маргинальный образ жизни. Само пристанище гражданина мало напоминает пригодное для существования жилище – повсюду мусор и сосуды с жидкостью странного цвета. Из жилья через сломанные двери доносится ужаснейшие смрад, от которых не спасают даже открытые в подъезде окна.

– Там творится кошмар, туда заходить даже страшно. Он настоящий бомж. Сколько мы с ним разговаривали, просили, уговаривали – ничего не помогает, – жалуется соседка.

Знакомый мужчины поведал, что он на самом деле добрый и безобидный человек, судьба которого сложилась не самым удачным образом. Тем не менее, соседи устали мириться с его выходками и намерены обратиться в прокуратуру.