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НовостиОбщество6 февраля 2023 19:49

Путин отметили наградами ученых из Башкирии

Специалистам присвоили почетное звание и орден
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин наградами двух ученых из Башкирии. Указ, подписанный главой государства, был опубликован на официальном портале правовой информации.

За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени главный научный сотрудник лаборатории Уфимского института химии Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук Гумер Ишмуратов.

Также почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» было присвоено профессору, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику лаборатории Института механики имени Рыфата Мавлютова Владиславу Шагапову.