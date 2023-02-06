Фото: vk.com/elvin_grey

Певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, дал комментарий насчет вручения ему повестки в аэропорту Уфы.

На днях артист прилетел в Уфу после своего отпуска в Таиланде. В аэропорту его встретили сотрудники правоохранители и попытались вручить ему повестку в Следственный комитет.

Юльякшин рассказал «ГТРК «Башкортостан», что явиться по повестке. Его юрист утверждает, что музыканта вызывают в ведомство из-за «дела сотрудников ГАИ». Артист назвал произошедшее в аэропорту «шоу». Он предположил, что ему вручили повестку таким образом, чтобы «придать большой общественный резонанс делу».

– Чтобы вручить повестку они отслеживают мое передвижение, отправляют оперативную группу ночью в аэропорт, следят за встречающим меня авто. Разве это не шоу? Осталось только надеть маски и с автоматами положить на пол, чтобы вручить повестку, – заявил Элвин Грей.

Певец пояснил, что его жена обучалась автошколе для получения водительских прав. Вождение она сдала с первого раза, а правила пришлось дважды в Сибае, поскольку с первого не получилось. По словам Радика Юльякшина, его супруга не была приглашена и опрошена в каком-либо качестве в правоохранительные органы.