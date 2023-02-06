В Башкирии 7 февраля прогнозируют снегопады и морозы до -27°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 7 февраля, в Башкирии ожидаются снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным метеорологов, в республике будет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет северный один-шесть метров в секунду.

Грядущая ночь будет холодной. Температура воздуха ночью составит -15,-20°, при прояснениях – 22,-27°. Днем станет теплее – -6,-11°.

Синоптики прогнозируют на некоторых участках региональных дорог образование гололедицы. Ночью и утром ожидается туман, из-за него видимость составит 500-1000 метров.