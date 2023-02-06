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НовостиОбщество6 февраля 2023 15:59

В Уфе в ботаническом саду зацвела фейхоа

Плоды этого дерева считаются очень полезными
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ufabotsad

Фото: vk.com/ufabotsad

В Уфе в Южно-Уральском ботаническом саду-институте начала цвести фейхоа. Об этом рассказали сотрудники учреждения на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фейхоа – это вечнозеленый кустарник с плодами, обладающими уникальным вкусом, который напоминает одновременно и клубнику, и ананас. Родина растения – Южная Америка.

Ягоды фейхоа – это ценный источник антиоксидантов, витаминов, микроэлементов, клетчатки, натуральных сахаров, органических кислот и пектинов. Больше всего в его составе содержится пектина, йода и железа, витаминов С, В, Р и Е.

Растение обладает отличными антиоксидантными и противомикробными свойствами, что делает его незаменимым помощником в повышении иммунитета.