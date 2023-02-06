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В Башкирии заболеваемости коронавирусом выросла на 76%. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

– По данным координационного центра правительства Российской Федерации, за последние семь дней количество выявленных случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией выросла на 76%, – сообщил чиновник.

В Башкирии за минувшие сутки COVID-19 диагностировали 201 пациенту. Заболеваемость в республике растет уже две недели – с 23 января. С 2020 года в республике подтвердили более 349 тысяч случаев инфицирования.