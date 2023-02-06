Хабиров: В Башкирии не хватает более 150 тыс. дорожных знаков

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В Башкирии не хватает более 150 тысяч дорожных знаков. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

– По данным ГИБДД нашего, знаков нам нужно более 150 тысяч. Подчеркиваю, эту работу за год не сделать, но каждый год мы должны определенное количество знаков ставить. Каждый год мы должны определенное улучшение дорожной сети делать, – заявил руководитель региона.

Напомним, в республике смертность в ДТП снизилась на 15%. Об это на том же совещании рассказал глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.