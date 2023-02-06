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В Башкирии смертность в ДТП снизилась на 15%. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказал глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

– Согласно данным ГИБДД, в 2022 году на дорогах республики произошло 3 441 ДТП, что на 424 происшествия меньше, чем в 2021-ом. Погибло 409 человек, что 74 человека меньше (15,3%), чем за аналогичный период 2021 года, – доложил чиновник.

По словам Клебанова, для достижения данных показателей в республике за год было отремонтировано почти 1 335 километров дорог, заменено почти 18 875 дорожных знаков, установлено освещение на 387 км трасс, 210 светофоров, также были сделаны новые отбойники и пешеходные ограждения, смонтированы сотни новые и модернизированы старые комплексы автоматической фото- и видеофиксации.