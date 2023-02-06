В Башкирии произошло массовое ДТП с участием автобуса с 8 пассажирами

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня около полудня, 6 февраля, в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на десятом километре трассы Уфа-Иглино-Красная Горка. Согласно предварительным данным, на данном участке столкнулись LADA Niva, Mitsubishi Outlander, Nissan Terrano и автобус Yutong. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. В салоне «Ютонга», который следовал по маршруту №236, находилось восемь пассажиров.

– На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, – сообщила пресс-служба республиканского ГИБДД.