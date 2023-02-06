В Башкирии подозреваемая в краже избила лопатой полицейского

Фото: Рустем АХУНОВ

В Белорецком районе Башкирии женщина избила лопатой полицейского. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установлено следователями, в селе Серменево оперуполномоченный местного отдела МВД в рамках проверки сообщения о краже денег прибыл к дому 55-летней подозреваемой и ее сожителя для того, чтобы доставить обоих в отделении для проверки их причастности к преступлению.

Женщина выразила недовольство визитом правоохранителя. Когда он и ее сожитель направились к служебному автомобилю, она подбежала к оперуполномоченному и ударила его лопатой по голове и по спине. После этого подозреваемая разбила стекло задней двери служебной машины. После этого она прекратила сопротивляться и была доставлена в отделение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

– В настоящее время с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению, – сообщил СК.