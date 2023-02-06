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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:59

Денис Абрамов стал новым главой Упрдор «Приуралье»

На сегодняшнем правительственном совещании его представил сам глава Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
Кадр трансляции из ЦУР

Кадр трансляции из ЦУР

Денис Абрамов стал новым главой учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье». Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

– Уважаемые коллеги, хотел бы представить нашего нового коллегу – исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Абрамова Дениса Васильевича. Прошу любить и жаловать. Денис Васильевич, большая протяженность сеть дорог у нас, задачи вы знаете, какие есть. Ждем от вас такой же энергичной работы и поддержки наших планов, – заявил руководитель региона.