Денис Абрамов стал новым главой Упрдор «Приуралье»

Кадр трансляции из ЦУР

Денис Абрамов стал новым главой учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье». Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

– Уважаемые коллеги, хотел бы представить нашего нового коллегу – исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Абрамова Дениса Васильевича. Прошу любить и жаловать. Денис Васильевич, большая протяженность сеть дорог у нас, задачи вы знаете, какие есть. Ждем от вас такой же энергичной работы и поддержки наших планов, – заявил руководитель региона.