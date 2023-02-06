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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:49

Жители Башкирии продолжают жаловаться на уборку снега на дорогах

За минувшую неделю поступило более 250 обращений на этот счет
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Жители Башкирии продолжают жаловаться на уборку снега на дорогах. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказала начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Среди обращений граждан Башкирии по дорогам в системах «Инцидент-менеджмент» и «Платформа обратной связи» жалобы на уборку снега заняли первое место.

– 257 обращений на эту тему. Республиканские дороги – три обращения за прошлую неделю зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана. По муниципальным дорогам – 254, и ноль обращений по федеральным дорогам, – доложила Прочаковская.