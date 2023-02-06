«Начали друг друга слышать и понимать»: Радий Хабиров похвалил главу ГИБДД

Фото: ГИБДД по РБ

На очередном оперативном совещании в правительстве республики глава ГИБДД Владимир Севастьянов отчитался по итогам дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Башкирии в 2022 году, а также проанализировал количество погибших в смертельных ДТП.

В свою очередь Радий Хабиров отметил, что снижение числа погибших в ДТП, был для него «вопросом личного вызова».

- Тяжело дело идет, но каждый год количество погибших людей мы на дорогах снижаем. Этот год в этом плане неплохой – на 15 процентов идет снижение. На федеральной трассе и вовсе, наверное, рекорд по всей России – на 48 процентов. Все это за счет многоплановой работы. На региональных дорогах, конечно, еще работы много, - отметил Радий Хабиров.

А еще руководитель региона похвалил главу ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, отметив, что тот проявил себя надежный и ответственный руководитель.

- Я вот хочу, что сказать прямо. Мы посмотрели на вас уже с опытом работы, как вы стали начальником ГИБДД и видим в вас надежного партнера. Спасибо вам большое за то, что мы начали друг друга слышать, понимать и, главное, надежно работать, - подчеркнул Радий Хабиров.