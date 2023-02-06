Минтранс Башкирии озвучил меры по сокращению ДТП на «дороге смерти» Уфа-Бирск-Янаул

фото: ГИБДД РБ

Министр транспорта Башкирии Александр Клебанов на оперативном совещании в местном правительстве 6 февраля озвучил меры по обеспечению безопасности на участке трассы Уфа-Бирск-Янаул в Благовещенском районе. Там за прошлый год в ДТП погибли десять человек. Исходя из этого показателя, дорога является одной из самых опасных в республике.

По словам чиновника, для снижения смертельных аварий на трассе установили шумовые полосы (на участках протяженностью 900 метров) и барьерные ограждения (500 м), запретили левые повороты на объекты сервиса (1,190 км), поставили 299 и заменили 43 дорожных знаков, а также разместили пять дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В будущем на трассе планируется сделать новое освещение – им охватят отрезок в 6,5 км.

Доклад главы Минтранса дополнил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Он рассказал, что план мероприятий по обеспечению безопасности опасного участка автодороги Уфа-Бирск-Янаул был разработан в июле прошлого года в рамках комиссионного выезда. К августу на трассе уже произошло 14 ДТП с девятью погибшими, а после работы комиссии - 11 автоаварий с одним погибшим.