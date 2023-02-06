Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении добровольцев СВО выплатами

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении выплатами бойцов добровольческих батальонов в зоне специальной операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении выплатами бойцов добровольческих батальонов в зоне специальной операции. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве.

– Мы приняли решение о предоставлении еще одной выплаты нашим ребятам из добровольческих батальонов: по истечении шести месяцев службы [они должны получать] 200 тысяч. За что ребята [нас] благодарят: «Как обещали деньги – деньги упали, как вы обещали из расчета 2 тыс. рублей в день [переводить] – нам падают, и наши семьи на эти деньги живут». Здесь дисциплина имеет важное значение, даже больше эмоциональное, – пояснил руководитель региона.

Напомним, Хабиров анонсировал выплаты бойцам добровольческих батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева в конце января. 200 тыс. рублей военнослужащим будут выплачиваться каждые 180 дней на службе.