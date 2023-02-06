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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:52

Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении добровольцев СВО выплатами

Глава Башкири заявил, что военнослужащие благодарны за своевременное перечисление средств
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении выплатами бойцов добровольческих батальонов в зоне специальной операции

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении выплатами бойцов добровольческих батальонов в зоне специальной операции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении выплатами бойцов добровольческих батальонов в зоне специальной операции. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве.

– Мы приняли решение о предоставлении еще одной выплаты нашим ребятам из добровольческих батальонов: по истечении шести месяцев службы [они должны получать] 200 тысяч. За что ребята [нас] благодарят: «Как обещали деньги – деньги упали, как вы обещали из расчета 2 тыс. рублей в день [переводить] – нам падают, и наши семьи на эти деньги живут». Здесь дисциплина имеет важное значение, даже больше эмоциональное, – пояснил руководитель региона.

Напомним, Хабиров анонсировал выплаты бойцам добровольческих батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева в конце января. 200 тыс. рублей военнослужащим будут выплачиваться каждые 180 дней на службе.