Индекс промпроизводства в Башкирии по итогам 2022 года составил 102,7%

фото: vk.com // Радий Хабиров

Индекс промышленного производства в Башкирии по итогам прошлого года составил 102,7%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 6 февраля объявил глава республики Радий Хабиров. Он назвал этот показатель «очень хорошим».

– Среднероссийский [индекс промпроизводства] – вы знаете – 99,4%. В условиях определенного снижения умеренных темпов роста отдельных видом экономики тем не менее за счет диверсификации многообразия нашей промышленности у нас все неплохо идет. Я поздравляю всех коллег и руководителей промышленных предприятий. Наша задача теперь – в этот год, который обещает быть не менее тяжелым, так же хорошо поработать, – отметил руководитель региона.

Высокие темпы роста промышленного производства – от 25,5% и выше – в Башкирии фиксировался на производствах электрооборудования, лекарств, прочих транспортных средств и оборудования, полиграфии и добычи газа.

Напомним, в 2021 году индекс промышленного производства в Башкирии составил 107,9%.