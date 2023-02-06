Хабиров рассказал о бесплатном обучении для компаний с выручкой от 50 млн рублей

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В Башкирии 1 марта на базе Центра поддержки экспорта Башкирии начнется программа обучения предпринимателей по самостоятельному выходу на внешний рынок. Бизнесменов научат выбирать страну, просчитывать логистику и издержки и минимизировать риски. Об этом в своих соцсетях 6 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, участниками программы смогут стать предприниматели из компаний, работающих не менее трех лет и имеющих выручку от 50 млн рублей. Кроме того, у предприятия уже должен быть продукт несырьевого и неэнергетического профиля на экспорт.