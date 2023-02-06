7 февраля в 10:00 в уфимском ТРЦ «Июнь» открывается выставка экзотических рыб «Подводный мир». Посмотреть на удивительных обитателей морей и океанов можно ежедневно с 10:00 и до 20:00 на первом этаже торгового комплекса. Выставка пробудет в Уфе до 2 апреля 2023 года.

Как рассказали организаторы, посетители выставки смогут своими глазами увидеть экзотических рыб, таких как мурены, посмотреть на настоящую акулу и ската, а дети смогут поиграть с ручными карпами.

- Не каждый может позволить себе поездку, например, в тот же московский океанариум. Мы же предлагаем детям и взрослым познакомиться с удивительными морскими обитателями, увидеть флору и фауну океана, - рассказали организаторы выставки в беседе с «КП-Уфа».

Интересна выставка будет не только детям, но и взрослым: не просто так психологи советуют успокаивать нервы с помощью наблюдения за рыбками.

Стоимость билетов для взрослых – 490 рублей, для детей – 390 рублей. Детям до 4 лет в сопровождении взрослых – бесплатно. Бесплатное посещение также предусмотрено для ветеранов и участников боевых действий. Билеты для пенсионеров по стоимости детских.