В Уфе из-за утечки без воды остались 14 жилых домов

6 февраля из-за утечки из земли по улице Мечетлинской, 5 без холодной воды остались 14 жилых домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 6 февраля, из-за утечки из земли по улице Мечетлинской, 5 без холодной воды остались 14 жилых домов. Профильная служба работают над устранением коммунальной аварии. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Холодное водоснабжение было отключено в домах по улицам:

– Мечетлинской, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а;

– Татышлинской, 2, 2а, 4, 6.

Насколько долго жильцы будут сидеть без воды, неизвестно. Ресурсноснабжающая организация извинилась перед ними за временные неудобства.