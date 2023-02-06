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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 7:41

В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали учеников и сотрудников школы №41

Туда направили службы экстренного реагирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утром 6 февраля из-за угрозы минирования эвакуировали учеников и сотрудников школы №41

Утром 6 февраля из-за угрозы минирования эвакуировали учеников и сотрудников школы №41

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня утром, 6 февраля, из-за угрозы минирования эвакуировали учеников и сотрудников школы №41. Об этом «КП-Уфа» сообщил очевидец. По его словам, некоторые учащиеся даже не успели забрать свои рюкзаки – они смогут вернуться за ними после оперативных мероприятий.

Информацию об эвакуации «КП-Уфа» подтвердили и в пресс-службе мэрии. Там пояснили, что угроза о минировании пришла письмом на электронную почту учреждения.

– К месту оперативно направлены службы экстренного реагирования, которые на месте отрабатывают все алгоритму, – передали в городской администрации.

Напомним, в январе в Башкирии осудили мужчину, который слал угрозы о минировании в школу, где работал в столовой.