фото: vk.com // Министерство ЖКХ Республики Башкортостан

Башкирия в 2023 году направит 5 млрд рублей на благоустройство населенных пунктов, парков и общественных пространств. Об этом 6 февраля со ссылкой на министерство финансов республики сообщило местное правительство.

В региональном кабмине пояснили, что указанная сумма будет потрачена на:

– благоустройство 122 общественных территорий по федеральному проекту «Формирования современной городской среды»;

– подготовку общественных пространств Уфы к ее 450-летию в 2024 году;

– начало четырех и завершение шести проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды;

– комплексное благоустройство 206 придомовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики»;

– замену 250 лифтов, ремонт 1,2 тыс. подъездов и около 30 крыш многоквартирных домов;

– модернизацию систем освещения.

В правительстве Башкирии добавили, что в 2023 году в местном бюджете на улучшение ЖКХ предусмотрено свыше 16 млрд рублей – это на 2 млрд больше, чем было в прошлом году.