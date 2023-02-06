В Уфе водитель грузовика Scania на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель грузовика совершил наезд на 15-летнюю девочку. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло в минувшую субботу, 4 февраля, в пятом часу утра напротив дома №31 по улице Шота Руставели. По данным дорожной полиции, 52-летний мужчина за рулем Scania сбил школьницу, когда она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

фото: ГИБДД Уфы

Несовершеннолетняя получила травму головы и была госпитализирована. Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту случившегося.

Напомним, накануне в Башкирии при ДТП с двумя легковушками пострадали сразу четыре человека.