Хабиров ввел карантин по бешенству в одном из районов Башкирии

В селе Ахманово Бакалинского района Башкирии ввели карантин по бешенству Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В селе Ахманово Бакалинского района Башкирии ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 6 февраля.

Карантин был установлен еще с 1 февраля. Очагом заболевания является личное хозяйство местной жительницы. Ее владения сейчас запрещено посещать посторонним лицам, не считая специалистов ветеринарной службы и персонала по ликвидации очага бешенства. В самом населенном пункте запрещено проведение ярмарок, а также ввоз и вывоз восприимчивых животных, кроме как на убой.

В Ахматово профильные специалисты проводят обход владельцев домашнего скота, проводят вакцинацию против бешенства и отлавливают бездомных животных, чтобы привить и изолировать их на две недели.