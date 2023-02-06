Парламент Башкирии намерен принять законопроект о помощи с переездом ищущим работу

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который предусматривает финансовую поддержку с переездом и переселением в другую местность ищущим работу жителям

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который предусматривает финансовую поддержку с переездом и переселением в другую местность ищущим работу жителям. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Раньше такой услугой могли воспользоваться только граждане, признанные безработными. Теперь такую же возможность планируется дать и тем гражданам, которые зарегистрированы в центрах занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства в другую местность – временно на период работы либо на постоянное место жительства, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Когда закон примут, гражданам за счет денег из республиканского бюджета оплатят проезд к месту работы и обратно, суточные за время следования, а также единовременное пособие. Кроме того, регион профинансирует жителям съем жилья за исключением случаев, когда расходы на себя будет брать работодатель.

В парламенте добавили, что законопроект поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. Также инициатива получила положительное заключение местного правительства.