В Башкирии простились с погибшим в СВО на Украине мобилизованным Ранисом Алтыновым

фото: vk.com // Учалинский район Республики Башкортостан

В Учалинском районе Башкирии в воскресение, 5 января, состоялась церемония прощания с 35-летним мобилизованным сержантом Ранисом Алтыновым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Его похоронили в городе Учалы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранис Алтынов родился 6 сентября 1987 года в селе Ишимбай Салаватского района. В 2005 году окончил Башкирский лицей №1, после чего был призван на срочную службу. С 2007 по 2010 год был контрактником – служил на территории Чечни в должности старшего водителя.

В октябре 2022 года Алтынова призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Он погиб в зоне СВО 5 января, выполняя боевое задание. За мужество, отвагу и самоотверженность президент России Владимир Путин посмертно наградил военнослужащего Орденом Мужества.