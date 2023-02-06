Морозы до -26° сохранятся в Башкирии как минимум до середины недели

Ночные морозы до -26° сохранятся в Башкирии как минимум до середины рабочей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночные морозы до -26° сохранятся в Башкирии как минимум до середины рабочей недели. Об этом говорят прогнозы регионального гидрометцентра.

Сегодня, 6 февраля, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет северный, умеренный. Температура воздуха составит -2,-7° (местами до -12°).

Во вторник и среду, 7 и 8 февраля, местами по Башкирии пройдет небольшой снег. Характер и направление ветра не изменятся. Ночью столбики термометров покажут -13,-18° (при прояснениях -21,-26°), днём – те же -7,-12°.