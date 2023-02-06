Башкирская содовая компания отправила вторую партию гуманитарного груза участникам СВО

Фото предоставлено БСК

Второй гуманитарный конвой мобилизованным сотрудникам БСК и военнослужащим башкирских батальонов имени героев России Александра Доставаловаи Минигали Шаймуратова направлен в зону боевых действий

Башкирская содовая компания направила индивидуальные и коллективные посылки сотрудникам предприятия и их однополчанам. В состав гуманитарного груза вошли портативные аккумуляторы, дезинфицирующие таблетки для обеззараживания питьевой воды, балаклавы, нательное белье, перчатки, наборы личной гигиены, консервы, чай, кофе, сгущенку и шоколад.

Также БСК отправила на линию фронта порядка 2 тыс. м изоляционной ПВХ-ленты, которая благодаря способности задерживать инфракрасное излучение может скрыть солдат от тепловизионного наблюдения противника.

Фото предоставлено БСК

Получили участники спецоперации на УкраинеиABC-контейнеры, необходимые для хранения бензина и дизельного топлива.

- БСК поддерживает как участников СВО, так и наших соотечественников из Донецка и Луганска. Не забываем и о родных военнослужащих. В скором времени по предложению генерального директора Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова и при поддержке администрации города откроется первый в Стерлитамаке центр помощи мобилизованным и их семьям. Работники профсоюза БСК в свою очередь каждую неделю созваниваются с женами и родителями наших сотрудников, участвующих в СВО. Помощь гарантирована каждому из них. Стараемся держать руку на пульсе, - комментирует Председатель Объединенной профсоюзной организации «БСК» Дмитрий Женин.

Фото предоставлено БСК

Справочно:

В рамках социальной поддержки БСК предусмотрены единовременные выплаты мобилизованным работникам и добровольцам в размере 100 тыс. рублей и ежемесячные выплаты их семьям– 30 тыс. руб.

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