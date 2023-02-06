В Башкирии пьяный мужчина на глазах 12-летнего сына подвесил собаку и зарезал ее

В Дуванском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который в пьяном состоянии на глазах 12-летнего сына подвесил собаку и зарезал ее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дуванском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который в пьяном состоянии на глазах 12-летнего сына подвесил собаку и зарезал ее. Мужчину судили по уголовному делу о жестоком обращении с животным со смертельным исходом в присутствии ребенка. Об этом 6 февраля сообщила региональная прокуратура.

– В июле 2022 года подсудимый во дворе собственного дома в селе Ярославка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах 12-летнего сына подвесил на деревянной балке за ошейник свою собаку, – передали в надзорном ведомстве. – В последующем он нанес один удар ножом в область шеи животного, от которого оно скончалось.

Подсудимый признал вину в преступлении. Ему назначили год исправительных работ с удержанием 5% заработной платы.